[VIDEO] ¡Emocionante! Hijo de Miguel Angel Russo anotó para Tigre ante Newell's y estalló en llanto

Una emocionante momento protagonizó este viernes Ignacio Russo, hijo del fallecido Miguel Angel Russo, al anotar un gol en el empate 1-1 de Tigre y Newell's en la duodécima fecha del Torneo de Clausura en Argentina.

En el minuto 22, Nacho Russo acompañó en la contra a José Romero y recibió el pase en la entrada del área chica, definiendo de primera para el 0-1 parcial.

El delantero de 24 años empezó a festejar y de inmediato se arrodilló en el césped, estallando en llanto, ya que perdió a su padre hace dos días, y fue consolado por sus compañeros.

Tras el emotivo festejo, Russo se paró y se levantó la camiseta para mostrar un tatuaje: "Todo se cura con amor".

Ignacio Russo, señoras y señores. Sí, hijo de Miguelo. Sí, contra Newell's. Sí, en Rosario. Qué manera de rendirle homenaje, por favor ❤️pic.twitter.com/XnrEobCLHF — VSports Team (@VSportsTM) October 10, 2025