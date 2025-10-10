Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] ¡Emocionante! Hijo de Miguel Angel Russo anotó para Tigre ante Newell's y estalló en llanto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ignacio Russo, de 24 años, perdió a su padre el miércoles.

Hijo de Miguel Angel Russo anotó para Tigre ante Newell's y estalló en llanto
En portada

Una emocionante momento protagonizó este viernes Ignacio Russo, hijo del fallecido Miguel Angel Russo, al anotar un gol en el empate 1-1 de Tigre y Newell's en la duodécima fecha del Torneo de Clausura en Argentina.

En el minuto 22, Nacho Russo acompañó en la contra a José Romero y recibió el pase en la entrada del área chica, definiendo de primera para el 0-1 parcial.

El delantero de 24 años empezó a festejar y de inmediato se arrodilló en el césped, estallando en llanto, ya que perdió a su padre hace dos días, y fue consolado por sus compañeros.

Tras el emotivo festejo, Russo se paró y se levantó la camiseta para mostrar un tatuaje: "Todo se cura con amor".

