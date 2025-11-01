Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
[VIDEO] Felipe Loyola se hizo presente en el marcador del Independiente-Atlético Tucumán
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno clavó el 3-0 para el "Rojo".
Felipe Loyola demostró nuevamente su faceta goleadora al anotar el 3-0 de Independiente sobre Atlético Tucumán. El jugador chileno con un preciso cabezazo marcó para el "Rojo", desatando la fiesta en Avellaneda.
Revisa el gol del chileno aquí:
YA ES GOLEADA DEL ROJO: Loyola ganó de cabeza y puso el 3-0 de Independiente contra Atlético Tucumán.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/b3w5fjR6pC