Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Felipe Loyola se hizo presente en el marcador del Independiente-Atlético Tucumán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno clavó el 3-0 para el "Rojo".

[VIDEO] Felipe Loyola se hizo presente en el marcador del Independiente-Atlético Tucumán
Felipe Loyola demostró nuevamente su faceta goleadora al anotar el 3-0 de Independiente sobre Atlético Tucumán. El jugador chileno con un preciso cabezazo marcó para el "Rojo", desatando la fiesta en Avellaneda.

Revisa el gol del chileno aquí:

