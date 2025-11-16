Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
[VIDEO] Hincha de San Lorenzo tuvo divertido descuido con una mamadera en la galería
La mirada del hombre nunca dejó de seguir el partido.
Un hincha de San Lorenzo fue protagonista de un divertido descuido junto a un niño en las gradas, debido a su gran concentración en ver el partido de su equipo ante Sarmiento de Junín.
El hombre, con la mirada fija en la cancha, no se percató hacia dónde estaba apuntando la mamadera: Por error puso el biberón sobre la cabeza del menor que tenía en brazos.
- Revisa el momento:
¡¡CUIDADO, POR FAVOR!! Este hincha de San Lorenzo estaba muy concentrado en el partido y no acertó a la hora de darle la mamadera al pequeño. 😳😂 pic.twitter.com/KXNJrxNdWr— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025