Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Alexander Aravena anotó en la victoria de Gremio ante Vitória por el Brasileirao

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno entró desde la banca y dio el último golpe para su equipo.

El delantero chileno Alexander Aravena anotó un gol en la victoria de Gremio por 3-1 frente a Vitória en el Arena do Gremio, en la jornada 25 del Brasileirao. El tanto del chileno consolidó el triunfo de su equipo.

El exUniversidad Católica ingresó al campo en el minuto 71 y marcó el tercer gol del "Tricolor Gaúcho" con un remate dentro del área en el 89', tras un preciso pase de Francis Amuzu.

Los otros goles del encuentro fueron obra de André Henrique (45+2') y Francis Amuzu (67') para Grêmio, mientras que Aitor Cantalapiedra (49') descontó para los visitantes.

Con este resultado, Gremio escaló a la octava posición con 32 puntos, mientras que Vitória se mantiene en el puesto 18 con 22 unidades.

El próximo partido de Gremio será como visitante ante Santos, el miércoles 1 de octubre a las 21:30 horas. Por su parte, Vitória recibirá a Ceará el jueves 2 de octubre a las 19:00 horas.

