Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Alexander Aravena vio acción en nueva caída de Gremio ante Mirassol

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Alexander Aravena vio acción en nueva caída de Gremio ante Mirassol
El delantero chileno Alexander Aravena sumó minutos en la caída por 0-1 de Gremio ante Mirassol en duelo válido por la fecha 23 del Campeonato Brasileirao.

El jugador nacional ingresó a los 74 minutos cuando su equipo ya caía por la mínima luego del gol de Alesson, a los 45'.

Con este resultado, el elenco de Aravena se estancó en los 25 puntos y es 13°, lugar que lo mantiene fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En otro partido de la jornada, Fortaleza, sin el lesionado Benjamín Kuscevic, ganó por 2-0 a Vitoria y sumó valiosos puntos en su intento de salir de los puestos de descenso.

