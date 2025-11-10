Aravena vio acción en el empate entre Gremio y Fortaleza en el Brasileirao

El delantero chileno Alexander Aravena vio acción en el empate 2-2 entre Gremio y Fortaleza en el Castelao, por la fecha 33 del Brasileirao, al ingresar al minuto 79 en lugar de Francis Amuzu.

Su compatriota Benjamín Kuscevic, en cambio, no ingresó en el conjunto local y presenció todo el partido desde el banco de los suplentes.

Los goles del encuentro fueron anotados por Adam Bareiro (5') y Matheus Pereira (65') para el conjunto local, mientras que Carlos Vinicius (32') y Marlon (32') anotaron para el conjunto del "monito" Aravena.