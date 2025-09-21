Aravena vio desde la banca el triunfo de Gremio en el clásico con Inter de Porto Alegre

Con el chileno Alexander Aravena como suplente, Gremio se quedó con el clásico Grenal ante Inter de Porto Alegre por 3-2, en el marco de la fecha 24 del Brasileirao.

Carlos Vinícius (29'), André Henrique (45+8') y Alysson (62') permitieron el festejo tricolor, mientras Alan Patrick marcó dos penales para los colorados (21', 45+6'). Además, se fueron expulsados Arthur (73') y Alexandro Bernabei en cada equipo.

Así, Gremio llegó a 28 unidades y desplazó a Inter del puesto 12 por un punto, cerrando la zona de Copa Sudamericana.