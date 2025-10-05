Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.9°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Benjamín Kuscevic fue titular en agónica remontada de Fortaleza ante Juventude

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco dirigido por Martin Palermo sumó una victoria clave en sus aspiraciones por abandonar la zona de descenso.

Benjamín Kuscevic fue titular en agónica remontada de Fortaleza ante Juventude
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fortaleza, club que contó con la titularidad del defensor chileno Benjamín Kuscevic, sumó un triunfo clave en sus aspiraciones por abandonar la zona de descenso en el Brasileirao tras remontar con un tardío 1-2 a Juventude en el Estadio "Alfredo Jaconi".

El compromiso, válido por la fecha 27 del torneo, tuvo al elenco de casa consiguiendo la ventaja cuando Rafael Bilú (6') aprovechó un error de la defensa para eludir al zaguero nacional y definir de zurda al segundo palo del portero.

La situación no quedó ahí, ya que Gastón Ávila volvió a equivocarse y concedió un penal. Sin embargo, el meta Brenno (21') estuvo impecable para contener el remate de Gilberto.

Posteriormente, las acciones de Juventude fueron bajando hasta que en el complemento fue Fortaleza quien tomó el protagonismo. Ahí fue Eros Mancuso (72') quien firmó un golazo y luego el paraguayo Adam Bareiro (85') aseguró la victoria.

Con esto, el equipo dirigido por Martín Palermo abandonó el penúltimo lugar y rebasó a su rival de turno para ubicarse decimoctavo con 24 unidades, quedando a cuatro unidades del puesto de salvación que es ocupado por Santos en el decimosexto lugar.

Fortaleza ahora tendrá que medirse en la siguiente jornada ante un Vasco da Gama que marcha undécimo. El duelo se jugará este 15 de octubre a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada