Benjamín Kuscevic se quedó sin técnico en Fortaleza

El entrenador portugués Renato Paiva fue despedido este martes por Fortaleza, club del defensor chileno Benjamín Kuscevic, debido al bajo rendimiento del equipo en el Campeonato Brasileño, en el que está en penúltimo lugar en la clasificación, en la zona de descenso.

En un escueto comunicado divulgado en las redes sociales, el equipo del estado de Ceará agradeció a Paiva por su servicio y le "deseó mucho éxito".

El técnico portugués, despedido de Botafogo tras ser eliminado en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA, dirigió a Fortaleza en tan solo 10 partidos, de los cuales solo salió victorioso en uno, y fue eliminado de la Copa Libertadores.

Paiva, quien no alcanzó a cumplir los dos meses en el cargo, sustituyó al argentino Juan Pablo Vojvoda, quien, tras cuatro años al comando del tricolor del noreste de Brasil, fue uno de los técnicos más exitosos de Fortaleza.

Bajo la dirección de Vojvoda, Fortaleza clasificó en tres oportunidades a la Libertadores y llegó a la final de la Sudamericana en 2023.