"Bienvenido de vuelta": Jorge Sampaoli dirigirá a Iván Román en su regreso a Atlético Mineiro

El argentino Jorge Sampaoli se convirtió en nuevo director técnico de Atlético Mineiro, equipo donde juega el chileno Iván Román, tras la salida de Cuca del club de Belo Horizonte.

"Bienvenido de vuelta", publicó el club en el comunicado oficial, informando que el contrato será hasta diciembre de 2027.

Sampaoli, de 65 años, estaba sin dirigir desde enero de 2025, cuando fue desvinculado de Stade Rennais en Francia por malos resultados.

Será el segundo paso del exDT de Universidad de Chile y La Roja por el "Galo", club que dirigió en 2020, alcanzando un tercer lugar en el Brasileirao.

En su regreso a Belo Horizonte, Sampaoli tendrá que asumir tres desafíos claves: La revancha contra Cruzeiro en cuartos de final de la Copa de Brasil, tras perder la ida 2-0; la llave ante Bolívar en cuartos de la Copa Sudamericana, y la pelea por no descender en el Brasileirao.

El equipo está decimocuarto en la tabla con 24 puntos, a dos de la zona de descenso; y su próximo partido en el torneo será ante el Santos de Neymar, que también está en la pelea por la permanencia, con 22 unidades en el decimosexto puesto.