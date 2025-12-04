DT de Inter de Porto Alegre se disculpó tras dichos homofóbicos en su presentación

Tras declarar que su equipo parece "un grupo de maricas" por entrenar con camisetas rosadas en conferencia de prensa, el DT de Inter de Porto Alegre, Abel Braga, pidió disculpas por sus dichos y reveló una tragedia familiar.

"Perdí a un hijo a los 19 años. Quien pierde a un hijo no es homofóbico. Fue una broma que hice de niño. Quería decirle al equipo que tuviera más determinación. Eso es todo", comenzó declarando el estratega.

"Hinchas de Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo", agregó.

Asimismo, aclaró que la situación se dio en un práctica junto a sus dirigidos. "Fue una broma que ocurrió durante el entrenamiento. Quería decirles a los chicos: 'Vamos a hablar en serio", cerró.

Ahora, Inter deberá preocuparse por su actualidad deportiva, ya que se ubican en puestos de descenso y deberán enfrentar a Bragantino el domingo 7 de diciembre en la última jornada del Brasileirao, en la disputa por la permanencia junto a Vitória, Fortaleza y Ceará.