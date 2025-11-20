Dua Lipa dijo presente en el Maracaná para ver el clásico entre Fluminense y Flamengo
La cantante británica Dua Lipa aprovechó su visita a Brasil para presenciar la noche de ayer miércoles en el Estadio Maracaná el mayor clásico carioca entre Fluminense y Flamengo.
