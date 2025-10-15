Erick Pulgar retornó a las canchas en triunfo de Flamengo sobre Botafogo

El chileno Erick Pulgar dejó atrás su lesión y retornó a las canchas este miércoles en la fecha 28 del Brasileirao, en el triunfo de Flamengo por 0-3 sobre Botafogo, en el Estadio Olímpico "Nilton Santos" en Río de Janeiro.

Pulgar esperó 107 días para volver a jugar, tras la grave fractura que sufrió el pasado 29 de junio en Estados Unidos, durante el duelo del Mundial de Clubes ante Bayern Munich en Miami.

Su ingreso fue en el minuto 61, reemplazando a Evertton Araújo, cuando el marcador estaba 0-1 a favor de su equipo, por el gol de Pedro antes del final del primer tiempo (40').

Pese al tiempo inactivo, Pulgar mostró destellos de calidad en la cancha y Flamengo logró mantener el dominio ante su rival carioca, extendiendo las cifras gracias a Luiz Araújo (70').

Finalmente, Flamengo liquidó al "Fogao" con gran definición de cabeza del ecuatoriano Gonzalo Plata tras un centro de Jorge Carrascal (80').

La victoria dejó a Flamengo con 58 puntos en el segundo lugar, a tres del líder Palmeiras, que ganó 5-1 a Bragantino en esta misma jornada; Botafogo, en cambio, está quinto, con 43 positivos.

En la próxima fecha, Botafogo visitará a Ceará y Flamengo enfrentará a Palmeiras en Maracaná, en duelo crucial por el liderato del campeonato brasileño.