Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Flamengo desperdició chance de coronarse en el Brasileirao tras empate con Atlético Mineiro

Publicado:
Redacción Cooperativa

El equipo de Erick Pulgar desaprovechó la derrota que sufrió su escolta Palmeiras con Gremio.

Los cariocas quedaron con cinco puntos de ventaja, faltando dos fechas por disputar.

Flamengo desperdició chance de coronarse en el Brasileirao tras empate con Atlético Mineiro
Flamengo, con Erick Pulgar en cancha, desperdició la chance de coronarse este martes campeón el Brasileirao en la antepenúltima fecha, tras empatar 1-1 ante Atlético Mineiro de Iván Román y desaprovechar la caída por 3-2 que sufrió su escolta Palmeiras frente a Gremio.

El equipo carioca dependía de sí mismo para coronarse, ya que tenía cuatro puntos de ventaja sobre los paulistas, y con la victoria la diferencia hubiera sido inalcanzable en las dos fechas que quedan.

Sin embargo, los dirigidos por Filipe Luis tropezaron en su visita al equipo de Jorge Sampaoli en Belo Horizonte, y quedaron con 75 puntos, cinco más que el "Verdao", con seis unidades aún por disputar.

Bernard abrió la cuenta para el Mineiro (34'), mientras que Bruno Henrique aportó emoción al final con el empate (90+2').

Respecto a los chilenos, Pulgar disputó todo el encuentro, mientras que Román entró en el minuto 56, para proteger el marcador.

Palmeiras, por su parte, falló en la misión de recortar distancias, pero quedó con vida gracias al tropiezo de Flamengo.

Los paulistas comenzaron ganando en Porto Alegre, con gol de Facundo Torres (24'), pero los gaúchos, con Alexander Aravena en la banca, lo dieron vuelta con anotaciones de Francis Amuzu (45+3') y penales Carlos Vinicius (61') y Willian (85').

Finalmente, Palmeiras cerró el encuentro con el descuento de Benedetti (90+3'), con un cabezazo que fue validado tras revisión del VAR.

En la penúltima fecha, que puede ser decisiva, Flamengo solo necesita un triunfo o un empate ante Ceará para coronarse campeón; Palmeiras, en tanto, enfrentará a Atlético Mineiro.

Aunque antes, Flamengo y Palmeiras tienen otra definición, ya que jugarán el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en Lima, en la final de la Copa Libertadores de América.

En portada