Flamengo quiere ser el Real Madrid de América, según su presidente

El presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmó este miércoles que el club brasileño quiere ser "el Real Madrid de las Américas" en términos de éxitos deportivos y de buena gestión económica.

Baptista hizo estas declaraciones en las redes oficiales del club carioca, después que el Consejo Deliberativo del club aprobó este martes el mayor contrato de patrocinio firmado por un club brasileño.

El contrato, suscrito con una casa de apuestas, asciende a 268 millones de reales (50 millones de dólares o 42 millones de euros) anuales hasta 2028, según cifras divulgadas por el club.

El presidente del "Fla", equipo con más seguidores de Brasil y donde milita Erick Pulgar, dijo que el club busca "reflejarse" en el modelo de Real Madrid y prometió "caminar" en la dirección del equipo español.

"Ellos viven una realidad comercial y financiera diferente, pero Flamengo está dando sus pasos en Brasil y en nuestra región. Vamos a caminar en esa dirección, sin duda", afirmó.

El contrato incluye el patrocinio de todas las divisiones deportivas de Flamengo y también contempla la posibilidad de organizar amistosos con otros clubes patrocinados por la marca, entre los que figuran River Plate, FC Porto, Bayern Munich o Aston Villa.

El vínculo duplica los valores que recibía Flamengo con su anterior patrocinador, otra casa de apuestas, que ya era considerado el más alto firmado por un club del país.

Las casas de apuestas han cambiado el panorama de patrocinios en el fútbol brasileño en los últimos años.

De los 20 clubes de Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como sus principales patrocinadores y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios.