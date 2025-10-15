Fortaleza de Kuscevic perdió terreno en la zona de descenso tras caída ante Vasco

Fortaleza, con el chileno Benjamín Kuscevic en cancha todo el partido, lamentó una dura derrota como local ante Vasco da Gama por 2-0, que complicó su pelea por salir de la zona de descenso en el Brasileirao.

Pese a que sufrieron la expulsión de Hugo Moura antes del descanso (40'), Vasco abrió la cuenta gracias a Rayan (45+4').

Kuscevic fue amonestado (48') en el arranque de un complemento que debió esperar hasta el minuto 82' para el 2-0 definitivo, obra de David, quien ingresó desde la banca. Ya en los descuentos (90+6'), Adam Bareiro y Victor Luis vieron la tarjeta roja en Fortaleza y Vasco, que mantiene a Jean Meneses cortado.

Así, el "Leao" de Kuscevic cayó un puesto, hasta el lugar 18, con 24 puntos. Santos, primer equipo fuera de la zona roja, en el puesto 16, se alejó al alcanzar 31 unidades con su victoria en paralelo ante Corinthians por 3-1.

Con dos partidos menos, Fortaleza buscará rescatar puntos vitales como visita ante Cruzeiro este sábado 18 de octubre a las 21:00 horas (00:00 GMT).