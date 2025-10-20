Giorgian de Arrascaeta y su familia sufrieron intento de robo a la salida del Maracaná

El jugador uruguayo de Flamengo Giorgian de Arrascaeta reveló este domingo que fue víctima, junto con su familia, de un intento de robo a la salida del Estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras vencer por 3-2 al Palmeiras en el Campeonato Brasileño.

"Siete años en Flamengo (y) primer intento de robo saliendo del Maracaná ¡Qué rato tan desagradable hemos pasado en familia! Gracias a Dios estamos todos bien", relató el seleccionado con la Celeste en sus redes sociales.

De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del duelo de gigantes disputado este domingo en el Maracaná, donde Flamengo doblegó a Palmeiras y lo igualó en puntos en el liderato de la Liga brasileña.

El 10 del "Fla" abrió el marcador en el minuto 10 y dio la asistencia del tercer gol rojinegro, que transformó Pedro antes del descanso.

Titular indiscutible para el técnico Filipe Luis, el enganche uruguayo es actualmente el máximo goleador del campeonato nacional, con 15 tantos, los mismos que el brasileño Kaio Jorge, delantero de Cruzeiro.

A menos de dos meses del final de la Liga, Flamengo y Palmeiras lideran la clasificación, con 61 puntos cada uno.

Cariocas y paulistas también tienen la posibilidad de enfrentarse en la final de la Copa Libertadores de este año, en caso de que en 'semis' eliminen a Racing Club y Liga de Quito, respectivamente