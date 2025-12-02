Hulk apuntó sus dardos contra Sampaoli y dejó en evidencia crisis del Mineiro

La derrota de Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, sumada a una derrota en el Brasileirao ante Fortaleza, dejó en evidencia la crisis que atraviesa el club de Belo Horizonte tanto en el plano deportivo como institucional.

En ese contexto, Hulk, uno de los referentes del plantel, expuso los conflictos internos y cuestionó abiertamente las decisiones tácticas del técnico argentino Jorge Sampaoli, a quien el exseleccionado brasileño cuestionó.

"Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto mucho, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así", dijo el delantero.

El atacante añadió que "es normal que cometa muchos errores y que no rinda lo suficiente. Mis números han bajado considerablemente, por desgracia, debido a la posición a la que no estoy acostumbrado".

Luego ahondó en las últimas temporadas del equipo: "Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, un equipo que marca el juego, que quiere ganar todos los partidos y tiene personalidad. En los últimos años, ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil", expresó.