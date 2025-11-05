Iván Román sumó minutos en triunfo de Atlético Mineiro sobre Bahía en el Brasileirao

El chileno Iván Román sumó minutos este miércoles en el triunfo de Atlético Mineiro por 3-0 sobre Bahía, en la fecha 32 del Brasileirao.

Román arrancó como suplente y entró en el minuto 83, por Ruan Tressoldi, cuando el partido ya estaba resuelto para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli.

Los goles fueron de Hulk (66'), Igor Gomes con perfecto tiro libre (75') y Biel (77') para el cuadro de Belo Horizonte, que quedó undécimo en la tabla, con 40 puntos, a 25 del líder Palmeiras.

Bahía, en cambio, está quinto, con 52 puntos, en fase de clasificación a la ronda previa de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Bahía visitará a Inter en Porto Alegre, mientras que el Mineiro jugará ante Sport Recife.