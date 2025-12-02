Juega con tobillera electrónica: Fue condenado por narcotráfico y puede ser campeón

Yuri de Carvalho da Silva, quien se desempeña como delantero en el club brasileño Goytacaz, llamó la atención de todos por jugar con una tobillera electrónica el pasado fin de semana.

Carvalho, que recibió la libertad en mayo pasado, ingresó el fin de semana en el duelo ante Macaé por la Serie B2 del Campeonato Carioca para jugar 25 minutos.

El futbolista fue arrestado en el 2018 por tráfico de drogas y pasó los últimos siete años encarcelado en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro

Cabe destacar que este encuentro fue la final de ida del torneo correspondiente a la cuarta división del fútbol de Río de Janeiro y la revancha se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre, día en que el delantero también podrá jugar y hasta ser campeón.

Ante el hecho, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) se manifestó al respecto y explicó que "con la misión de ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte".