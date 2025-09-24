Renato Gaúcho renunció a la banca de Fluminense tras quedar eliminado en Sudamericana

El entrenador Renato Gaúcho renunció como técnico de Fluminense tras la eliminación, ayer martes, del conjunto brasileño de la Copa Sudamericana, una decisión que fue comunicada por el propio entrenador en una rueda de prensa después del partido y confirmada este miércoles por el club en las redes sociales.

El 'Flu' cedió un empate 1-1 al Lanús en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con lo que el conjunto argentino avanzó a semifinales gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida.

"Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar, y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser", declaró el entrenador brasileño en la rueda de la prensa.

La noticia fue confirmada horas después en un breve mensaje publicado por el club de Río de Janeiro en las redes sociales.

"Fluminense FC informa que Renato Gaúcho no está más al frente del comando técnico de la plantilla. El entrenador pidió su desvinculación tras el partido de este martes", expresó en un comunicado.

El técnico estaba molesto tras las manifestaciones de algunos de los aficionados que asistieron al partido expresando su inconformidad con el desempeño del equipo, que terminó abucheado al término del encuentro.

Renato Gaúcho asumió el cargo en abril tras la salida de Mano Menezes y vivió su mejor momento en el Mundial de Clubes, torneo en el que consiguió llevar al equipo hasta semifinales, instancia donde cayó ante Chelsea, a la postre campeón.