Santos cosechó un valioso punto este lunes en el empate 1-1 ante Inter de Porto Alegre y sigue soñando con la permanencia en el Brasileirao. El cuadro paulista sumó 38 puntos en el decimoséptimo puesto, en zona de descenso, pero a solo uno de Vitoria, faltando tres fechas para el término del campeonato. Los goles fueron de Alan Patrick para los gaúchos y Alvaro Barreal para la visita.

