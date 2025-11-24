Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.1°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Santos cosechó un punto clave ante Inter de Porto Alegre y sigue soñando con la permanencia

Publicado: | Fuente: TNT Sports Brasil
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Santos cosechó un valioso punto este lunes en el empate 1-1 ante Inter de Porto Alegre y sigue soñando con la permanencia en el Brasileirao. El cuadro paulista sumó 38 puntos en el decimoséptimo puesto, en zona de descenso, pero a solo uno de Vitoria, faltando tres fechas para el término del campeonato. Los goles fueron de Alan Patrick para los gaúchos y Alvaro Barreal para la visita.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados