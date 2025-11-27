Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] Jugadores de Fluminense y Sao Paulo entraron con perritos a la cancha del Maracaná

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos equipos promovieron una campaña de adopción de cachorros en Río de Janeiro.

[VIDEO] Jugadores de Fluminense y Sao Paulo entraron con perritos a la cancha del Maracaná
Los jugadores de Fluminense y Sao Paulo, entre ellos el chileno Gonzalo Tapia, protagonizaron una curiosa imagen antes del partido en el Estadio Maracaná, por la fecha 36 del Brasileirao, ya que entraron a la cancha con 22 perros.

Según informó el cuadro carioca, se trata de una campaña de adopción en colaboración con el Refugio Joao Rosa, y los 22 canes que entraron a la cancha de Río de Janeiro están disponibles para encontrar nuevos hogares.

La campaña se denominó "Adopta un perro guerrero", con le fin de sensibilizar a los hinchas sobre el cuidado de estas mascotas y fomentar la adopción.

Las + leídas
