[VIDEO] Neymar anotó un golazo para Santos ante Mirassol en el Brasileirao
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El crack brasileño abrió la cuenta en un letal contragolpe.
Neymar se lució este miércoles al anotar un golazo para Santos ante Mirassol, en duelo por la fecha 34 del Brasileirao.
El crack brasileño, capitan de Santos, no marcaba desde agosto pasado, y celebró en esta jornada con un tremendo contragolpe, corriendo desde mitad de cancha para definir ante el arquero Walter en Vila Belmiro (4').
🚨 GOOOL! Neymar!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 20, 2025
Santos [1] - 0 Mirassol
Sigam: @golsdobrasil1
pic.twitter.com/6K8jUpB99d