Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] Neymar anotó un golazo para Santos ante Mirassol en el Brasileirao

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El crack brasileño abrió la cuenta en un letal contragolpe.

Neymar se lució este miércoles al anotar un golazo para Santos ante Mirassol, en duelo por la fecha 34 del Brasileirao.

El crack brasileño, capitan de Santos, no marcaba desde agosto pasado, y celebró en esta jornada con un tremendo contragolpe, corriendo desde mitad de cancha para definir ante el arquero Walter en Vila Belmiro (4').

 

