[VIDEO] Tapia aprovechó error defensivo de Pulgar y dio una asistencia para Sao Paulo ante Flamengo

El empate 2-2 entre Sao Paulo y Flamengo en la fecha 32 del Brasileirao tuvo a los chilenos Gonzalo Tapia y Erick Pulgar como protagonistas en los primeros minutos del encuentro en el Estadio Morumbí.

En el minuto 3, Pulgar, volante del Mengao, cometió un error defensivo en el área y le cedió la pelota a Tapia, quien aprovechó la confusión para asistir a Luciano, autor del 1-0 parcial.

QUE VACILO DO ERICK PULGAR!!!!



GOL DO LUCIANO! SÃO PAULO 1x0 FLAMENGO!



pic.twitter.com/65vavawzjG — DataFut (@DataFutebol) November 6, 2025

Flamengo, pese al golpe inicial, pudo reaccionar y dio vuelta el marcador, con un penal del uruguayo Giorgian De Arrascaeta (8') y un tanto de Samuel Lino en el segundo tiempo (64').

Sin embargo, el equipo carioca se complicó con una expulsión de Gonzalo Plata con roja directa, por un fuerte pisotón a Arboleda (67'), y sintió la desventaja numérica al sufrir el gol de Ferreira, para el empate 2-2 definitivo (80').

Respecto a los chilenos, Pulgar, pese a su error inicial, jugó todo el partido; Tapia, en tanto, fue reemplazado por Marcos Antonio en el minuto 70.

Con el resultado, Flamengo quedó segundo en la tabla, con 65 puntos, los mismos que tiene el líder Palmeiras, aunque el Verdao aún tiene dos partidos pendientes por disputar.

Sao Paulo, en cambio, está octavo, con 45 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Sao Paulo enfrentará a Bragantino, mientras que Flamengo se medirá ante Santos en Río de Janeiro.