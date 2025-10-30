Rafael Dudamel dejó de ser técnico de Pereira en medio de grave crisis económica

El exentrenador de Universidad de Chile Rafael Dudamel dejó su cargo como director técnico de Deportivo Pereira, en medio de una profunda crisis económica que afecta al club colombiano. La salida se produce luego de que el plantel profesional se negó a jugar sus dos últimos compromisos por una deuda salarial de dos meses, siendo reemplazado por el equipo sub 20.

La desvinculación la confirmó el presidente del club, Alvaro Lopez, a través de un comunicado. "A partir la fecha, el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional", expresó el directivo. En un acto de solidaridad con sus dirigidos, Dudamel no dirigió los partidos ante Aguilas Doradas (derrota 1-5) ni Deportivo Pasto (derrota 4-0).

La situación fue calificada como "muy delicada" por el capitán del equipo, Carlos Darwin Quintero, quien denunció atrasos de casi dos meses en los salarios y de hasta ocho meses en otros conceptos. La Asociación Colombiana de Futbolistas (Acolfutpro) respaldó a los jugadores, señalando que el club "no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados (...) y ha omitido los aportes a la seguridad social", calificando la situación como "insostenible".

A la crisis económica se suman los malos resultados deportivos. Deportivo Pereira ocupa el puesto 16 de la liga colombiana con solo 18 puntos y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Colombia a manos de Envigado.