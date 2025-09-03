[VIDEO] Escándalo en Colombia: Futbolista abofeteó a árbitra tras ser expulsado

Un agresivo y bochornoso episodio registró en la Primera C de Colombia, ya que la arbitra Vanessa Ceballos recibió un manotazo tras expulsar a Javier Bolívar en el partido de Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca.

El jugador estaba en la banca al momento de ver la tarjeta roja y le dio una rápida bofetada a la silbante. La juez intentó arremeter hacia Bolíva, pero fue contenida por un asistente técnico para evitar que la situación escalase aún más.

Revisa el video a continuación: