Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga colombiana

[VIDEO] Escándalo en Colombia: Futbolista abofeteó a árbitra tras ser expulsado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La referí debió ser contenida para evitar que la situación escalase.

[VIDEO] Escándalo en Colombia: Futbolista abofeteó a árbitra tras ser expulsado
En portada

Un agresivo y bochornoso episodio registró en la Primera C de Colombia, ya que la arbitra Vanessa Ceballos recibió un manotazo tras expulsar a Javier Bolívar en el partido de Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca.

El jugador estaba en la banca al momento de ver la tarjeta roja y le dio una rápida bofetada a la silbante. La juez intentó arremeter hacia Bolíva, pero fue contenida por un asistente técnico para evitar que la situación escalase aún más.

Revisa el video a continuación:

Las + leídas
