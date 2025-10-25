Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.0°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

A la espera del TAS: Santiago Morning cayó ante San Felipe y quedó pendiendo de un hilo en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Una combinación de resultados y la espera por fallos en los escritorios tienen en vilo a la zona baja de la segunda categoría.

A la espera del TAS: Santiago Morning cayó ante San Felipe y quedó pendiendo de un hilo en el Ascenso
 Unión San Felipe
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una infartante jornada sabatina con tres partidos en paralelo, Santiago Morning quedó al borde del abismo en la Liga de Ascenso luego de caer por 2-0 en su visita a Unión San Felipe.

El conjunto aconcagüino fue amplio dominador y luego de transformar en figura al portero rival en el primer tiempo, Diego Cuéllar (61') y Sergio Vergara (69') firmaron el triunfo que decretó la salvación de los albirrojos con 30 puntos.

Por su parte, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz también aseguraron la permanencia. Mientras los "torteros" empataron 1-1 con Deportes Recoleta, el elenco "unionista" venció por la cuenta mínima a San Marcos de Arica.

Así, Curicó y Santa Cruz quedaron con 31 puntos y San Felipe llegó a 30, alejándose de un Morning con 26 unidades de cara a la última jornada.

El "chaguito" debe aferrarse a que Magallanes (29) pierda por la mayor cantidad de goles posibles ante Deportes Antofagasta para llegar con opciones al cierre del torneo: Los "microbuseros" tienen diferencia de gol de -1 y los "carabeleros -7.

Sin embargo, todos los protagonistas de la parte baja de la tabla siguen a la espera de lo que ocurra con el fallo del TAS que podría devolverle a Santiago Morning las nueve unidades que le restaron a inicios de año por problemas administrativos.

La incertidumbre en los escritorios no queda ahí, pues el cuadro "bohemio" también está atento al Tribunal de Disciplina de la ANFP ante las denuncias de Magallanes y Cobreloa por la presencia de Esteban Paredes en la banca; que podría significar la resta de seis puntos.

Así entonces, habrá que aguardar por lo que ocurra durante la próxima semana para saber si Santiago Morning tiene una vida más o, por el contrario, descenderá para jugar por primera vez en su historia en Segunda División Profesional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada