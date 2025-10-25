A la espera del TAS: Santiago Morning cayó ante San Felipe y quedó pendiendo de un hilo en el Ascenso

En una infartante jornada sabatina con tres partidos en paralelo, Santiago Morning quedó al borde del abismo en la Liga de Ascenso luego de caer por 2-0 en su visita a Unión San Felipe.

El conjunto aconcagüino fue amplio dominador y luego de transformar en figura al portero rival en el primer tiempo, Diego Cuéllar (61') y Sergio Vergara (69') firmaron el triunfo que decretó la salvación de los albirrojos con 30 puntos.

Por su parte, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz también aseguraron la permanencia. Mientras los "torteros" empataron 1-1 con Deportes Recoleta, el elenco "unionista" venció por la cuenta mínima a San Marcos de Arica.

Así, Curicó y Santa Cruz quedaron con 31 puntos y San Felipe llegó a 30, alejándose de un Morning con 26 unidades de cara a la última jornada.

El "chaguito" debe aferrarse a que Magallanes (29) pierda por la mayor cantidad de goles posibles ante Deportes Antofagasta para llegar con opciones al cierre del torneo: Los "microbuseros" tienen diferencia de gol de -1 y los "carabeleros -7.

Sin embargo, todos los protagonistas de la parte baja de la tabla siguen a la espera de lo que ocurra con el fallo del TAS que podría devolverle a Santiago Morning las nueve unidades que le restaron a inicios de año por problemas administrativos.

La incertidumbre en los escritorios no queda ahí, pues el cuadro "bohemio" también está atento al Tribunal de Disciplina de la ANFP ante las denuncias de Magallanes y Cobreloa por la presencia de Esteban Paredes en la banca; que podría significar la resta de seis puntos.

[Audio] Los casos de Santiago Morning que pueden remecer el cierre de la Liga de Ascenso #Cooperativa90 https://t.co/Pr95wQgrgN pic.twitter.com/iiinMez0bx — Cooperativa (@Cooperativa) October 21, 2025

Así entonces, habrá que aguardar por lo que ocurra durante la próxima semana para saber si Santiago Morning tiene una vida más o, por el contrario, descenderá para jugar por primera vez en su historia en Segunda División Profesional.