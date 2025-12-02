Arbitro denunció gesto de Ramón Fernández insinuando pagos por su expulsión ante Cobreloa

La ANFP liberó el informe del árbitro Héctor Jona de la revancha entre Cobreloa y San Marcos de Arica en semifinales de la Liguilla de Ascenso, con el detalle sobre la expulsión de Ramón Fernández en el cuadro ariqueño.

El volante, que había ingresado desde la banca, vio la tarjeta roja al minuto 89 al recibir su segunda tarjeta amarilla por una infracción en mediocampo, al "realizar una acción temeraria golpeando con su hombro en el pecho del rival".

Sin embargo, Jona agregó una denuncia por los alegatos de Fernández ya fuera de la cancha: "Una vez que abandona el terreno y dirigiéndose a camarines, el jugador realiza gestos provocativos y alusivos al pago de partidos hacia la tribuna".

El ademán alcanzó a ser captado por las cámaras de la televisión, con el exO'Higgins haciendo una clara simulación de lanzar billetes.

Por otro lado, las expulsiones de Nicolás Temperini y Alvaro Delgado en San Marcos y Cobreloa en una trifulca tras la victoria calameña fueron por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno", junto con que ambos se "encaran de manera violenta, generando una confrontación masiva".

Durante el partido también fueron expulsados el preparador de arqueros de San Marcos, Harold Cuellar y el colaborador del cuerpo técnico Kurt Valencia, ambos por conducta inadecuada.

Héctor Jona detalló los insultos de ambos: A los 50' Cuellar gritó a los jugadores de Cobreloa "están todos cagados, son todos cagones", mienrtas que Valencia (90+6') amenazó a los árbitros diciendo "esto es culpa tuya, afuera te voy a sacar la conchetumadre, maricón culiado".

- Revisa el informe arbitral aquí.