Ascenso: Cobreloa logró épico triunfo ante Temuco con un jugador menos

Con goles en el tramo final del partido y con un hombre menos, Cobreloa derrotó por 2-1 a Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto por la fecha 27 del Torneo del Ascenso, instalándose en el podio del torneo.

Todo comenzó cuesta arriba para los loínos, quienes vieron cómo Roberto Riveros (37') establecía la apertura de la cuenta para los de la Araucanía, a través de un derechazo cruzado.

Los loínos sufrieron otro revés a los 58 minutos, cuando fue expulsado el capitán Rodolfo González por doble cartulina amarilla.

Sin embargo, la emoción quedó reservada para el cierre. A los 85 minutos, y mediante lanzamiento penal, Álvaro Delgado convirtió el empate para Cobreloa.

Cuando la igualdad parecía sentenciada, a los 90+4', César Huanca conectó de un certero cabezazo con pique al suelo, logró establecer el 2-1 en el marcador, permitiendo que los loínos se quedaran con los tres puntos en el desierto.

Temuco pudo igualar en la última jugada, luego de un tiro libre y pivoteo del arquero Yerko Urra. En el rebote, un jugador temuquense remató, pero su disparo se fue por centímetros desviado.

Con este resultado, Cobreloa sumó 44 unidades y se ubica en la tercera posición de la tabla, superando a San Marcos de Arica (42), mientras que los sureños quedaron relegados al duodécimo lugar con 29 puntos.

En la próxima fecha, Cobreloa será visitante ante Santiago Morning, mientras que Deportes Temuco actuará como local frente a Deportes Santa Cruz.