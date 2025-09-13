Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Magallanes extendió su racha a costa de un Temuco que sigue a la baja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “carabeleros” aumentaron su distancia respecto a los últimos puestos.

Ascenso: Magallanes extendió su racha a costa de un Temuco que sigue a la baja
 CD Magallanes (Instagram)
En el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes derrotó por 2-0 a Deportes Temuco por la fecha 25 de la Liga de Ascenso y alcanzó tres victorias consecutivas.

Alessandro Toledo puso el primer gol del encuentro al minuto 45+1', con una certera definición cruzada y a ras de pasto.

Ambos equipos pudieron mover la cuenta, pero César Valenzuela sentenció el compromiso a los 85', gracias a un tiro colocado cuando todos esperaban un cambio de frente.

Así, la "Academia" llegó a 29 unidades, alejándose a 10 puntos del colista Santiago Morning. Además sigue empujando para acercarse a una zona de liguilla que momentáneamente se corta con 33 puntos.

Respecto al elenco de la Araucanía, sumó ocho partidos al hilo sin victorias en el torneo y están estancados con 28 puntos.

