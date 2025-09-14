Ascenso: San Marcos metió presión a los líderes y Santiago Wanderers quedó rezagado

Sin un claro dominador aún, la fecha 25 en la Liga de Ascenso apretó aún más la parte alta de la tabla luego de que San Marcos goleara por 3-0 a Deportes Concepción en Arica y Santiago Wanderers empatara 1-1 frente a Deportes Santa Cruz en Quillota.

Ambos encuentros, jugados en simultáneo, tuvieron desarrollos disímiles. Los nortinos sacaron las mayores alegrías desde temprano con un gol de Camilo Melivilú (43'). Luego, Facundo Velazco (58') y Marcos Camarda (90+4') sentenciaron el resultado abultado.

En contraste, el "decano" sufrió ante uno de los elencos que pelea en la parte baja y, pese a la expulsión de Nicolás Rivera (74'), Braian Alvarez anotó el primer tanto (78') para la visita. Sin embargo, Leandro Navarro (82') terminó rescatando la igualdad desde el punto penal.

Así, San Marcos ascendió al tercer puesto de la tabla con 41 puntos e igualó la línea de un Deportes Copiapó que aún tiene pendiente su partido de la jornada. Por su parte, con 39 unidades, Wanderers quedó a cuatro puntos de la Universidad de Concepción, que lidera la competición.