Ascenso: San Marcos volvió a golpear a Rangers y consolidó su paso a semis de la Liguilla
Los "Bravo del Morro" supieron cerrar la llave en casa para avanzar de ronda.
En un tenso encuentro, San Marcos de Arica ratificó su ventaja en la serie ante Rangers y avanzó a semifinales de la Liguilla de Ascenso gracias a un triunfo por la mínima que dejó el global 3-0.
Camilo Melivilu desató el festejo en el estadio mundialista "Carlos Dittborn" a los 67', con un cabezazo que hizo insuficiente la volada y manotazo de José Luis Gamonal.
En el último suspiro del encuentro los nortinos tenían un penal a favor por una presunta mano de Carlos Lobos, pero el juez Felipe Gonzpalez acudió al VAR, dio marcha atrás al cobro y finalizó el encuentro.
De esta manera, San Marcos de Arica se sumó al preclasificado Deportes Copiapó y también a Deportes Concepción, que en simultáneo avanzó a costa de Antofagasta.
Ahora solo resta que se defina el vencedor entre Cobreloa y Santiago Wanderers (a las 18:00 horas) para conocer las parejas de las semifinales en busca del segundo pasaje a Primera División.