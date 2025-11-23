Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: San Marcos volvió a golpear a Rangers y consolidó su paso a semis de la Liguilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Bravo del Morro" supieron cerrar la llave en casa para avanzar de ronda.

Ascenso: San Marcos volvió a golpear a Rangers y consolidó su paso a semis de la Liguilla
 Photosport
En portada

En un tenso encuentro, San Marcos de Arica ratificó su ventaja en la serie ante Rangers y avanzó a semifinales de la Liguilla de Ascenso gracias a un triunfo por la mínima que dejó el global 3-0.

Camilo Melivilu desató el festejo en el estadio mundialista "Carlos Dittborn" a los 67', con un cabezazo que hizo insuficiente la volada y manotazo de José Luis Gamonal.

En el último suspiro del encuentro los nortinos tenían un penal a favor por una presunta mano de Carlos Lobos, pero el juez Felipe Gonzpalez acudió al VAR, dio marcha atrás al cobro y finalizó el encuentro.

De esta manera, San Marcos de Arica se sumó al preclasificado Deportes Copiapó y también a Deportes Concepción, que en simultáneo avanzó a costa de Antofagasta.

Ahora solo resta que se defina el vencedor entre Cobreloa y Santiago Wanderers (a las 18:00 horas) para conocer las parejas de las semifinales en busca del segundo pasaje a Primera División.

