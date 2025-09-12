Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: U. de Concepción puso en riesgo su liderato con empate frente al colista S. Morning

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl
Universidad de Concepción vio truncada su racha triunfal en el inicio de la fecha 25 del Ascenso, con un 0-0 frente al colista Santiago Morning que además comprometió su liderato.

El "Campanil" quedó con 43 puntos, a merced de un Deportes Copiapó con dos unidades menos y que buscará volver a la cima ante Deportes Antofagasta.

Respecto a los "bohemios" cortaron su seguidilla de derrotas, pero siguen últimos con 19 unidades, a cinco de un Curicó Unido que enfrentará a San Luis de Quillota.

