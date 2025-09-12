Ascenso: U. de Concepción puso en riesgo su liderato con empate frente al colista S. Morning

Universidad de Concepción vio truncada su racha triunfal en el inicio de la fecha 25 del Ascenso, con un 0-0 frente al colista Santiago Morning que además comprometió su liderato.

El "Campanil" quedó con 43 puntos, a merced de un Deportes Copiapó con dos unidades menos y que buscará volver a la cima ante Deportes Antofagasta.

Respecto a los "bohemios" cortaron su seguidilla de derrotas, pero siguen últimos con 19 unidades, a cinco de un Curicó Unido que enfrentará a San Luis de Quillota.