Clubes del Ascenso pidieron explicaciones a la ANFP por préstamo a San Marcos

A través de una carta, los clubes de la Liga de Ascenso se unieron para apuntar a la ANFP por un millonario préstamo a San Marcos de Arica, a propósito de una multa surgida desde los organismos disciplinarios de la propia Asociación.

En la misiva, revelada por La Tercera, los clubes recordaron que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina castigó a los nortinos con una multa de 5.500 UF el 3 de diciembre de 2021, y que en junio de este año fue ratificada tras resolución del TAS.

Con ese escenario, el escrito destacó que los castigos patrimoniales "deberán cumplir la sentencia dentro del plazo de 15 días contado, bajo sanción de perder tres puntos por cada semana que mantenga el incumplimiento.

"Los suscritos, con profunda sorpresa, tomamos conocimiento que San Marcos de Arica, en días recientes, habría pagado la señalada multa merced a un préstamo recibido de la propia ANFP y que el club sancionado se comprometió a servir en cuotas mensuales", indicaron los clubes.

Además, apuntaron que "este préstamo habría sido aprobado por el Directorio de la ANFP".

"De ser efectivo el otorgamiento de un préstamo al club infractor para cumplir la sanción impuesta, no sólo representa una manera indirecta de otorgarle un plazo para pagar la multa, sino que además constituye una evidente ventaja económica y deportiva, que redunda en un claro perjuicio a los equipos que compiten con él", agregaron.

"Siendo parte de la ANFP pueden, y deben, esperar un trato igualitario en todos los aspectos", disparó la carta.

Con los antecedentes, se solicitó al Directorio que "informe detalladamente acerca de la veracidad del préstamo", así como la cifra involucrada, "la fecha y condiciones del mismo y, especialmente, las circunstancias y consideraciones para otorgarlo desde el punto de vista del fair play financiero y las condiciones de igual trato para todos los asociados.

Los equipos del Ascenso también exigieron que "formalmente se instruya, tanto a la UCF (Unidad de Control Financiero) de la ANFP como al Organo de Primera Instancia del proceso de Licencia de Clubes, la inmediata investigación de los hechos".

Este último aspecto tiene relación a una deuda fiscal vencida -según la carta- desde el año 2017 y que no apareció en la memoria anual 2023 de San Marcos subida a la CMF.

La situación toma especial gravedad con el antecedente de AC Barnechea, a quien por un pago fiscal no acreditado a Tesorería se le revocó la licencia, se castigó con puntos y se ordenó su descenso, lo que fue declarado improcedente por la Justicia pero de todas formas dejó al club sin competencias este 2025.