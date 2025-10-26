Cobreloa venció a Wanderers y se aseguró un puesto en la liguilla por el ascenso

Cobreloa respondió al aliento de las más de cuatro mil almas que llegaron hasta el Estadio Zorros del Desierto y derrotó por 2-0 a Santiago Wanderers, profundizando la crisis de un elenco porteño que quedó sin margen de error en su lucha por clasificar a la liguilla de promoción.

El Decano, que arrastraba una seguidilla de siete partidos sin ganar, tomó las riendas del cotejo en los primeros minutos y estuvo varias veces cerca de abrir la cuenta, siendo la ocasión más clara un zapatazo de Felipe Espinoza que remeció el palo (14').

La respuesta loína llegó de inmediato a través de un remate de Gustavo Gotti que manoteó el portero Eduardo Miranda. De ahí en más, el pleito se tornó de ida y vuelta, aunque sin demasiadas llegadas de peligro a los arcos.

Hasta que en el minuto 71 Gotti se elevó en el área para impactar un centro y poner la pelota en un lugar imposible para el cancerbero. Sobre el final, Sebastián Zúñiga aumentó las cifras y decretó el triunfo de los pupilos de César Bravo.

Con este resultado, el conjunto nortino escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 47 puntos y aseguró un cupo en la liguilla, mientras que el elenco caturro se estancó en la quinta ubicación con 41 unidades y quedó obligado a ganar en la última jornada para no hipotecar sus opciones de meterse a la postemporada.