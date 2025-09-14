Cobreloa y Rangers se impusieron de locales y escalaron en la tabla de la Liga de Ascenso
Los "loínos" se acercaron al primer lugar del torneo.
Tres partidos sin festejos tuvieron que pasar para que Cobreloa se acordara de cómo ganar y lo hizo a lo grande este domingo, propinándole una contundente goleada por 4-0 a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto.
El cuadro "loíno" dominó el encuentro de principio a fin y cortó con su mala racha gracias a las anotaciones de Alex Valdés (27'), Aldrix Jara (59' y 84') y Yastin Navarro (90+5').
Con este sólido triunfo, el elenco naranja escaló al quinto puesto con 38 puntos, solo cinco menos que el líder Universidad de Concepción. El "Reco", en cambio, llegó a cinco duelos sin vencer y se estancó en la décima ubicación con 33 unidades.
En paralelo a este compromiso, el estadio Fiscal de Cauquenes fue testigo de la agónica victoria por 2-1 que cosechó el local Rangers sobre un Unión San Felipe que sigue mirando de reojo la parta baja de la tabla.
Gary Moya (34') puso por delante a la escuadra piducana, mientras que Bairo Riveros (58') emparejó las cifras para los aconcagüinos. Y cuando el cotejo expiraba, Claudio Servetti desató la algarabía de la parcialidad maulina (90+3').
De esta manera, el conjunto rojinegro volvió a abrazarse frente a su público y trepó al noveno lugar con 33 positivos. El combinado albirrojo, en tanto, se mantuvo en el 13° escalón con 26 puntos, a siete de la zona de descenso con cinco fechas por disputarse.
Tras el receso obligado por el Mundial sub 20 que albergará el país, Rangers visitará a Deportes Temuco, Cobreloa desafiará a Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta se verá las caras con Deportes Copiapó y Unión San Felipe chocará con Universidad de Concepción.