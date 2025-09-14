Cobreloa y Rangers se impusieron de locales y escalaron en la tabla de la Liga de Ascenso

Tres partidos sin festejos tuvieron que pasar para que Cobreloa se acordara de cómo ganar y lo hizo a lo grande este domingo, propinándole una contundente goleada por 4-0 a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto.

El cuadro "loíno" dominó el encuentro de principio a fin y cortó con su mala racha gracias a las anotaciones de Alex Valdés (27'), Aldrix Jara (59' y 84') y Yastin Navarro (90+5').

Con este sólido triunfo, el elenco naranja escaló al quinto puesto con 38 puntos, solo cinco menos que el líder Universidad de Concepción. El "Reco", en cambio, llegó a cinco duelos sin vencer y se estancó en la décima ubicación con 33 unidades.

En paralelo a este compromiso, el estadio Fiscal de Cauquenes fue testigo de la agónica victoria por 2-1 que cosechó el local Rangers sobre un Unión San Felipe que sigue mirando de reojo la parta baja de la tabla.

Gary Moya (34') puso por delante a la escuadra piducana, mientras que Bairo Riveros (58') emparejó las cifras para los aconcagüinos. Y cuando el cotejo expiraba, Claudio Servetti desató la algarabía de la parcialidad maulina (90+3').

De esta manera, el conjunto rojinegro volvió a abrazarse frente a su público y trepó al noveno lugar con 33 positivos. El combinado albirrojo, en tanto, se mantuvo en el 13° escalón con 26 puntos, a siete de la zona de descenso con cinco fechas por disputarse.

Tras el receso obligado por el Mundial sub 20 que albergará el país, Rangers visitará a Deportes Temuco, Cobreloa desafiará a Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta se verá las caras con Deportes Copiapó y Unión San Felipe chocará con Universidad de Concepción.