Copiapó dormirá como líder del Ascenso tras vencer a San Marcos

En el segundo partido de la fecha 27 en la Liga de Ascenso, Deportes Copiapó golpeó a San Marcos de Arica con un 3-1 para convertirse en momentáneo líder de la tabla.

Thomas Jones fue el gran héroe de Copiapó al completar un triplete durante la segunda etapa: Abrió la cuenta en los 46', aumentó en los 79' y cerró el marcador a los 90+5'.

Por otro lado, Camilo Melivilu puso el insuficiente descuento para los "Bravos del Morro" en el minuto 51, para lo que era el 1-1 transitorio.

Gracias a su festejo en el "Luis Valenzuela Hermosilla", Copiapó alcanzó 48 puntos, sacándoles dos unidades a una Universidad de Concepción que aún debe enfrentar a Curicó Unido.

El choque del "campanil" contra los "torteros", que marchan 13° a solo cuatro puntos del fondo, tendrá lugar este domingo 12 de octubre, a partir de las 17:30 horas.