Copiapó igualó ante Deportes Antofagasta y perdió la chance de tomar el liderato en el Ascenso

Deportes Copiapó perdió la chance este lunes de tomar el liderato de la Liga de Ascenso, tras igualar 1-1 ante Deportes Antofagasta en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", en la fecha 25 del torneo.

El "León de Atacama" quedó con 42 puntos, a uno del líder Universidad de Concepción, mientras que Antofagasta sumó 37 unidades, ocupando el sexto puesto, en zona de liguilla.

La apertura de la cuenta fue de Felipe Alvarez para la visita (53'), pero Manuel López lo igualó para los dueños de casa en la recta final del encuentro (86').

En la próxima fecha, Copiapó visitará a Recoleta y Antofagasta recibirá a Curicó Unido.