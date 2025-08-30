Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Copiapó venció en la agonía a Santa Cruz para seguir en la cima del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro atacameño aseguró el primer puesto por otro fin de semana.

Copiapó venció en la agonía a Santa Cruz para seguir en la cima del Ascenso
 Deportes Copiapó (Instagram)
En portada

Deportes Copiapó se hizo fuerte en el sintético del "Luis Valenzuela" Hermosilla y venció por 2-0 a Deportes Santa Cruz para mantenerse puntero de la Liga de Ascenso en la fecha 23.

El conjunto nortino tuvo que esperar hasta los descuentos para mover el marcador: Manuel López abrió la cuenta a los 90+1' y Thomas Jones aumentó tres minutos después.

Con esta victoria, los copiapinos llegaron a 40 puntos y tendrán que esperar el resultado de Santiago Wanderers para saber si quedarán como líderes exclusivos.

Los porteños (37) recibirán el mediodía de este domingo 31 de agosto a Rangers, con la misión de ganar y seguir peleando palmo a palmo con el "León de Atacama".

Respecto a Santa Cruz, se estancó con 25 unidades que momentáneamente le vale el puesto número 12, lejos de la zona de liguilla y separado a siete unidades del fondo.

