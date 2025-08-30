Copiapó venció en la agonía a Santa Cruz para seguir en la cima del Ascenso
El cuadro atacameño aseguró el primer puesto por otro fin de semana.
El cuadro atacameño aseguró el primer puesto por otro fin de semana.
Deportes Copiapó se hizo fuerte en el sintético del "Luis Valenzuela" Hermosilla y venció por 2-0 a Deportes Santa Cruz para mantenerse puntero de la Liga de Ascenso en la fecha 23.
El conjunto nortino tuvo que esperar hasta los descuentos para mover el marcador: Manuel López abrió la cuenta a los 90+1' y Thomas Jones aumentó tres minutos después.
Con esta victoria, los copiapinos llegaron a 40 puntos y tendrán que esperar el resultado de Santiago Wanderers para saber si quedarán como líderes exclusivos.
Los porteños (37) recibirán el mediodía de este domingo 31 de agosto a Rangers, con la misión de ganar y seguir peleando palmo a palmo con el "León de Atacama".
Respecto a Santa Cruz, se estancó con 25 unidades que momentáneamente le vale el puesto número 12, lejos de la zona de liguilla y separado a siete unidades del fondo.