¿Cuándo empieza la Liga de Ascenso 2026?

Luego de que se aprobaron las bases para la próxima temporada, la ANFP determinó cuando volverá la acción del fútbol chileno en 2026, teniendo a la Liga de Ascenso como uno de los grandes atractivos por los equipos en competencia.

El Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, confirmó que todo comenzará durante la tercera semana de enero con la disputa de la Supercopa, para luego proseguir con la Liga de Primera a fines de ese mes.

Bajo ese escenario, y considerando el calendario de las últimas temporadas, la Liga de Ascenso probablemente inicie su competencia durante la quincena de febrero, una vez que ya esté en marcha la Primera División.

Para el 2025, la categoría de plata comenzó el 21 de febrero, una semana después del inicio de la Liga de Primera, patrón que podría repetirse en 2026 si se mantiene la estructura del calendario, aunque será la ANFP la que deberá ratificar el fixture y la programación oficial en las próximas semanas.