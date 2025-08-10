Curicó Unido aguantó empate ante Concepción con nueve jugadores

Deportes Concepción, que jugó gran parte del encuentro con dos jugadores más, lamentó este domingo un empate 0-0 ante Curicó Unido en el Estadio "Ester Roa", resultado que cerró la fecha 20 en la Liga de Ascenso.

El encuentro se comenzó a inclinar temprano a favor del local, ya que el árbitro Mathias Riquelme expulsó con roja directa a Diego Rojas en la visita (7'). Pese a esto, el "León de Collao" no tuvo la capacidad de adelantarse ante su rival.

La situación se volvió aún más favorable en el segundo tiempo, luego de que Ronald de la Fuente recibiera su segunda tarjeta amarilla (69'), dejando a Curicó con solo nueve jugadores de campo.

No obstante, el cero no se rompió y los "lilas" se quedaron séptimos en la tabla con 29 puntos, perdiendo la oportunidad de acercarse a los líderes. Los dirigidos de Emiliano Astorga sumaron 23 unidades en el 12° lugar, alejándose parcialmente de la parte baja.

En la próxima fecha, el "Conce" visitará a Deportes Copiapó el 16 de agosto a las 17:30 horas, mientras que los torteros recibirán el clásico frente Rangers de Talca el mismo día a las 15:00 horas.