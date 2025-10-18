Curicó Unido venció a Santiago Wanderers y tomó un respiro en la lucha por la permanencia

Curicó Unido derrotó por la mínima a Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de Molina, en la fecha 28 de la Liga de Ascenso, logrando un alivio en la pelea por evitar el descenso y alejándose a cuatro puntos de la zona crítica.

En los minutos finales, el árbitro Diego Flores señaló un penal que Cristian Bustamante (85') transformó en gol, asegurando el triunfo para los "torteros".

Con esta victoria, el equipo maulino ascendió al undécimo puesto con 30 puntos, mientras que los "caturros" permanecen en la quinta posición con 41 unidades y llegaron siete partidos sin conocer la victoria.

El próximo duelo de Curicó Unido será como visitante frente a Deportes Recoleta el sábado 25 de octubre a las 12:30 horas. Por su parte, Santiago Wanderers enfrentará a Cobreloa, también de visita, el domingo 26 de octubre a las 15:00 horas.