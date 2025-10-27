Definición de la B será sin público visitante y U. de Concepción pidió a Copiapó reconsiderar medida

Deportes Copiapó informó a través de sus redes sociales que el partido con Universidad de Concepción, que definirá al campeón del Ascenso y el cupo directo a Primera División, será sin público visitante en el Estadio "Luis Valenzuela" el sábado a las 16:00 horas (19:00 GMT), una medida que el cuadro penquista pidió "reconsiderar".

"Con profundo pesar nos enteramos por medio de un comunicado de redes sociales que no se permitirá el ingreso de público visitante", publicó la U. de Conce en Instagram y X.

"Lamentamos enormemente que una decisión del club local empañe la fiesta del fútbol chileno, privando a quienes nos acompañaron durante la temporada 2025 hasta llegar a este encuentro decisivo", agregó el equipo penquista.

En la misma línea, el club señaló que "cualquier decisión que se tome contraria a la sana competencia debe ser reconsiderada".

"El privar a hinchas de excelente comportamiento y familias de jugadores de estar presentes en este partido, con las medidas mínimas de protección, nos parece que afecta el deporte que amamos", agregó.

Finalmente, la U. de Conce solicitó que se "entreguen antecedentes" que fundamenten la decisión del club local, y pidió a la ANFP, a la autoridad regional en Atacama y a Deportes Copiapó "revertir la injusta decisión, habilitando a lo menos 400 entradas a la familia UdeC".

Copiapó y U. de Concepción llegan igualados con 52 puntos a la última fecha de la fase regular, y el ganador del encuentro subirá a Primera División.