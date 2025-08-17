Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Antofagasta y Recoleta firmaron discreto empate en el Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta firmaron un discreto empate sin goles este domingo en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en la fecha 21 de la Liga de Ascenso.

La única incidencia del encuentro fue la expulsión de Richard Paredes en el minuto 38, dejando con 10 jugadores al cuadro local.

Recoleta, con 31 puntos en el quinto lugar, recibirá a Santiago Wanderers en la próxima fecha; mientras que Antofagasta, séptimo con 29 positivos, visitará a Unión San Felipe.

Las + leídas