Deportes Concepción goleó a Cobreloa y sigue ilusionado en la zona de liguilla en el Ascenso

Deportes Concepción goleó con un holgado 4-0 a Cobreloa en el estadio "Ester Roa Rebolledo" este domingo, reavivando la ilusión de pelear en la parte alta de la Liga de Ascenso.

En una primera mitad sumamente igualada, el dueño de casa aprovechó el aliento de su público para generar las ocasiones más claras de peligro y a los 16' Joaquín Larrivey festejaba la apertura de la cuenta, pero el árbitro anuló el gol por posición de adelanto.

Pero el León de Collao no bajó los brazos y antes de que los equipos se fueran al descanso, el "Bati" estuvo atento al pivoteo de un compañero y puso en ventaja al elenco penquista con un ajustado cabezazo (44').

Cuando el partido ya expiraba, el delantero argentino Ángel Gillard desató la fiesta lila con una anotación de palomita (83') y un globito (86'). En los descuentos, Larrivey (90+1') repitió y sentenció la goleada del combinado de la Región del Biobío.

De esta manera, el conjunto sureño igualó la línea de 35 puntos que tenían los loínos, trepando hasta el sexto lugar por su mejor diferencia de gol. Ambos cuadros quedaron a siete unidades del líder Universidad de Concepción.

En la última fecha antes del parón por el Mundial sub 20, Cobreloa recibirá a Deportes Recoleta desde las 12:00 horas del domingo 14 de septiembre. Por su parte, Deportes Concepción visitará a San Marcos de Arica desde las 17:30 horas de ese mismo día.