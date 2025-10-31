Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Concepción superó a Unión San Felipe y aseguró su lugar en la liguilla de Ascenso

El elenco “lila” consiguió una agónica victoria en el “Ester Roa Rebolledo”

Deportes Concepción superó a Unión San Felipe y aseguró su lugar en la liguilla de Ascenso
Deportes Concepción dio una gran ilusión a su hinchada durante esta jornada luego de vencer agónicamente por 2-1 a Unión San Felipe y así asegurar su sitio en la liguilla de Ascenso durante la última fecha de la temporada regular.

El elenco "lila" abrió la senda triunfal recién iniciado el cotejo ante los aconcagüinos gracias a un gol de Angel Gillard (3') que aprovechó un rebote tras una atajada solida de Christian Fuentes.

Posterior a ello, los forasteros no consiguieron complicar las cosas en el "Ester Roa Rebolledo" hasta que Sergio Vergara (64') reaccionó rápido ante el penal que Nicolás Araya contuvo.

Sin embargo, sobre el final del encuentro Carlos Escobar (85') apareció como héroe al igual que en varias oportunidades y cerró con gol una jugada colectiva para darle el triunfo a los pupilos de Patricio Almendra.

Con esto, Deportes Concepción sumó 43 puntos para posicionarse quinto y ser inalcanzable para un San Luis que, con 39 unidades, figura como el único equipo capaz de meterse en los play-offs durante el cierre de la temporada.

