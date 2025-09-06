Deportes Copiapó perdió el liderato en el Ascenso tras sufrir empate ante Temuco

Deportes Copiapó perdió este sábado el liderato en la Liga del Ascenso, que quedó en manos de Universidad de Concepción, tras sufrir un empate 2-2 ante Deportes Temuco en el Estadio "Germán Becker", en el marco de la fecha 24.

El cuadro nortino necesitaba la victoria y recuperar la cima, que tomó durante la tarde Universidad de Concepción, pero dejó escapar el triunfo ante los albiverdes, que se recuperaron tras ir perdiendo por dos goles y tener uno menos en cancha.

El final del primer tiempo fue nefasto para los locaes, ya que Gonzalo Villegas con un autogol permitió la ventaja para el "León de Atacama" (45'), y justo antes del descanso Vicente Lavín fue expulsado por una fuerte infracción (45+3').

En la segunda parte, Copiapó estiró las cifras con gol de Enzo Fernández (71'), y parecía que celebraría otra victoria más; sin embargo, aparecieron los veteranos Matías Donoso (85') y Felipe Reynero (90+3') para evitar la derrota y amargar a los forasteros.

Con el resultado, Copiapó quedó con 41 puntos, a uno de nuevo líder, Universidad de Concepción; mientras que Temuco está undécimo, con 28 unidades, aunque con una racha de seis partidos sin ganar.

En la próxima fecha, Temuco visitará a Magallanes y Copiapó recibirá a Deportes Antofagasta.