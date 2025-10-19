Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó venció a Magallanes y quedó a un paso de lograr el ascenso directo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El León de Atacama aprovechó la caída de Universidad de Concepción y tomó el liderato.

Deportes Copiapó venció a Magallanes y quedó a un paso de lograr el ascenso directo
En portada

Deportes Copiapó venció por 2-0 a Magallanes en el Estadio "Luis Valenzuela" y tomó el liderato en la Liga del Ascenso, quedando muy cerca de lograr el pasaje directo a Primera División, faltando solo dos fechas para el término de la fase regular.

El "León de Atacama" sumó 51 puntos y quedó líder tras la caída de Universidad de Concepción, que mantuvo sus 49 unidades tras el 3-0 que sufrió con Antofagasta.

Los goles para los nortinos fueron de Sebastián Espinoza (8') y Thomas Jones (46').

Magallanes, con la derrota, está decimotercero, con 29 unidades, y sumó su tercera derrota consecutiva.

En la próxima fecha, que puede ser clave para definir el ascenso directo, Copiapó visitará a San Luis en Quillota, mientras que Magallanes recibirá a Antofagasta; la U. de Conce, en tanto, recibirá a Deportes Temuco. 

