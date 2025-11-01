Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definen el título del Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ambos equipos van en busca en la última fecha de la Liga de Ascenso.

Este sábado, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definen al primer ascendido a la Liga de Primera, en un duelo directo que se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la última fecha de la Liga de Ascenso.

