Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definen el título del Ascenso

Este sábado, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definen al primer ascendido a la Liga de Primera, en un duelo directo que se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la última fecha de la Liga de Ascenso.

Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción. 16:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.